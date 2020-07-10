المغرب يسجل 115 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 15194 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 15 ألفا و194 حالة.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحةالمغربية، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالى الوفيات إلى 243 حالة، كما تم تسجيل 258 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع الحالات التى تم شفاؤها إلى 11 ألفا و705 حالات.
وذكر البيان أن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 825 ألفا و624 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
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