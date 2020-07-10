"هوك": سنتخذ كل الإجراءات لضمان استمرار حظر السلاح على إيران

أكد المبعوث الأمريكي بشأن إيران، براين هوك، اتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرار حظر السلاح على إيران.

وأوضح "هوك"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن طهران تسببت بضرر للشعب اللبناني باستخدام حزب الل، لافتا إلى أن النظام في إيران يواجه أزمة شرعية.

كما لفت إلى أن "الاقتصاد في إيران وفنزويلا من الأسوأ في العالم، فهما يمثلان شعبيهما بطريقة سيئة".

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل..

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ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، والمفروضة على إيران منذ 13 عاماً، في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر.

يشار إلى أنه منذ عام 2018 تفاقم توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، عندما انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها لخنق تجارة النفط الإيرانية والضغط على طهران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي والتخلي عن صواريخها الباليستية ووقف مشاركتها في حروب إقليمية.