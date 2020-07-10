كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. انخفاض في عدد وفيات بريطانيا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مقابل 85 في إحصائية أمس الخميس.

وأفادت الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48 حالة لتصل إلى مستوى 44650.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 5 يوليو 22 حالة، وفي 6 يوليو 16 حالة، وفي 7 يوليو 155 حالة، وفي 8 يوليو 126 حالة، وفي 9 يوليو 85.

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 512 حالة مقابل 642 أمس الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 288133 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.