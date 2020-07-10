كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 1000 جندي إسرائيلي يخضعون للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت معطيات رسمية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نحو 1000 جندي إسرائيلي يخضعون بالحجر الصحي بعد تأكد إصابة 463 جنديا نظامي بفيروس كورونا، وفق معطيات رسمية إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحصائية نشرها، اليوم الجمعة، إنه تم، حتى اليوم، تشخيص إصابة 463 جنديا نظاميا بفيروس كورونا، جميعهم إصاباتهم طفيفة.

وأضاف "يخضع للحجر الصحي 9874 جنديا آخرين".

وإثر الانتشار الواسع لفيروس كورونا في إسرائيل فإنه يحظر على الجنود مغادرة ثكناتهم إلا كل 21 يوما.

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وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه "يتم تجنب تجنيد أفراد من جيش الاحتياط قدر الإمكان".

ولفت إلى أنه يتم إلزام الجنود الذين يغادرون ثكناتهم البقاء في منازلهم، أما في حال اضطرارهم للمشاركة بمناسبة اجتماعية فإن عدد المشاركين فيها يجب أن لا يزيد عن 10 أفراد".

وقال "حال عودة الجنود إلى ثكناتهم فإنه يتم سؤالهم عما إذا كانوا يعانون من أي أعراض أو تواجدوا إلى جانب مصابين بالفيروس".

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي ووزير الأمن الداخلي أمير أوهانا يتواجدون بالحجر الصحي، عقب مخالطتهم مصابين بكورونا.