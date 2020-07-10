كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. العراق يسجل 2848 إصابات جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها اليوم الجمعة، تسجيل 2848 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 72460 إصابة.

وأوضحت الصحة العراقية،، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 2960 حالة, كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي عدد حالات الشفاء إلى 41380 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 28120 مريضا , منهم 404 في العناية المركزة

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.