كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تصدر حكمها في "7 أغسطس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذلك خلال جلسة علنية تُعقد عند الساعة 11.00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

وفي القرار الذي أودِع اليوم، أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد.

أعلنت المحكمة الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، اليوم الجمعة، أنها ستصدر حكمها في 7 أغسطس،

ونظرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيًا مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يُسمح إلا لعدد محدود من أعضاء وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة.

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و‏يُطلب من ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم الحصول على بطاقات اعتماد. وسيعلَن عن الإجراءات المتعلقة بهذه الجلسة في الوقت المناسب.