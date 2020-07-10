كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دخول أعضاء من الكنيست الإسرائيلى الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الجمعة، بأن أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، دخلوا الحجر الصحي، بعد مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ "أعضاء الكنيست "عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة و" تهيلا فريدمان" من أزرق أبيض للحجر الصحي بعد مخالطتهم مريض كورونا، كما دخل الحجر في وقت سابق الجمعة عضو الكنيست من الليكود نير بركات".

وسبق أن دخلت أورنا بربيباي عضو الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في الحجر الصحي المنزلي بعد الكشف عن إصابة مستشارة لها بفيروس كورونا. ووفقًا لموقع صحيفة معاريف، فإن الفريق العامل مع بربيباي دخل بالكامل في الحجر الصحي المنزلي بعد إصابة المستشارة. Advertisements وكما تم وضع وزير الدفاع الاسرائيلى بانى جانتس فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن إصابة قائد حرس الحدود "يعقوب شبتاي" بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن شبتاي حضر مراسم تأبين قتلى جنود الاحتلال في قطاع غزة الأسبوع الماضي، والتي حضرها الرئيس الإسائيلي رؤفيلين ريفلين ووزير الدفاع بانى جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي، فيما تغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحفل.