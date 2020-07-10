كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. "الداخلية" تستعين بالكلاب البوليسية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية الإماراتية: إنها أنهت تجاربها بنجاح للاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من خلال الإسهام في تأمين ووقاية وسلامة المجتمع، وذلك بعد الانتهاء من دراسات علمية وتجارب عملية في هذا المجال.

وأضافت الداخلية الإماراتية: أن التجارب أكدت أنها اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من الأشخاص من تحت الإبط ليتم عرض العينات على الكلاب دون أي تواصل مباشر مع الأشخاص وبنتيجة فورية، إلى جانب الطريقة التقليدية باستخدام الكلاب البوليسية في مراقبة وتأمين الفعاليات والمناطق الحيوية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشملت التجارب الميدانية عدداً من المواقع الحيوية والصحية بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة في البلاد، وعدد من الوزارات والإدارات الاتحادية وهيئات الصحة، إلى جانب وزارة الداخلية الفرنسية وأقدم مدرسة بيطرية في أوروبا؛ حيث أظهرت البيانات والدراسات مستويات عالية من الدقة بلغت 91% بعد تدريب لمدة أسبوعين ونحو 88% في التجربة الميدانية للكشف عن مصابين محتملين بفيروس كورونا.

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وكانت التجارب قد شملت متطوعين في عدد من مناطق البلاد ومستشفى ميداني، واعتمدت التجارب بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الكلب البوليسي والعناصر المشرفة عليه على طريقتين إحداهما مباشرة، كجزءٍ من عمل الكلب البوليسي في التفتيش الاعتيادي الروتيني، والأخرى غير مباشرة بأن يتعامل الكلب البوليسي مع عينة رائحة الشخص المراد الكشف عنه، كما أوضحت الأرقام المحققة سرعة الكلاب في تحديد الروائح التي يمكن أن تنبعث من المصابين بالفيروس التاجي كورونا المستجد، وقدرتها على كشف تلك الحالات.

وقالت المعلومات الصادرة أمس إن ما دفع وزارة الداخلية والشركاء للاستفادة من الكلاب، هي فاعلية قدرتها والتي ثَبتت سابقاً في الكشف عن مصابين بأمراضٍ معدية مثل السل والملاريا، وأسهمت بشكل كبير مع الجهات المختصة في الحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب ورش العصف الذهني والتعاون مع عدد من دول العالم والخبراء في إجراء مناقشات ودراسات نظرية حول استخدام الكلاب في الكشف عن مصابي "كورونا".

ووفقاً لما نقلته "وام"، فإن الكلاب البوليسية المدربة تتميز بحاسة الشم القوية للغاية لديها، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في الدوريات الشرطية وتأمين مواقع حيوية مهمة والمراكز التجارية والفعاليات والحشود والمطارات والمناطق الحيوية.