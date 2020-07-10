اليونان تعتبر قرار أردوغان بشأن "آيا صوفيا" استفزازا علنيا للمجتمع الدولي

انتقدت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تغيير وضع "آيا صوفيا"، معتبرة ذلك استفزازا علنيا للمجتمع الدولي.

ويذكر أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فتح "آيا صوفيا" أمام المسلمين لأداء الصلاة.

وكانت أعلى محكمة إدارية في تركيا قد أصدرت اليوم الجمعة، قرارًا ينزع صفة "المتحف" عن كاتدرائية "آيا صوفيا"، وهو ما يعبد الطريق أمام تحويل المنشاة التاريخية إلى مسجد مرة أخرى.

وألغت المحكمة التركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل الكاتدرائية السابقة إلى متحف في مدينة اسطنبول.

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وجرى اتخاذ القرار التركي، يوم الجمعة، رغم تحذير من مسؤولين أميركيين وفرنسيين وروسيين ويونانيين، فضلا عن معارضة رجال كنائس.

وقام مجلس الدولة، بمناقشة الدعوى التي تقدمت بها منظمة غير حكومية، وتقرر إلغاء القرار الحكومي القديم بشأن كاتدرائية آية صوفيا التي أدرجتها منظمة "يونيسكو" ضمن التراث العالمي.

وجرى تحويل الكاتدرائية إلى متحف في سنة 1934، عقب تأسيس الجمهورية التركية العلمانية في 1923.

ونبهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى أن آيا صوفيا أُدرجت ضمن التراث العالمي باعتبارها متحفا، وهذا الأمر له طابع إلزامي.