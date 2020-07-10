كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بالضفة الغربية.
وشيع المئات من الفلسطينيين الشهيد إبراهيم أبو يعقوب، 34 عاما، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفل حارس في شمالي الضفة الغربية مساء الخميس.
وردد الفلسطينيون الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم الإسرائيلي ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن "أبو يعقوب" كان يسير بالبلدة عندما اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وعلى صديق له أصيب بجروح.
ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قالت إنهما كانا يعتزمان إلقاء زجاجة حارقة على الجنود.
وتخلل الجنازة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "أصيب شاب 24 عاما برصاصة مطاطية اخترقت صدره خلال مواجهات مع الاحتلال في كفل حارس بمحافظة سلفيت، وأدخل إلى غرفة العمليات بمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، ووضعه مستقر".