لمواجهة تداعيات “كورونا”.. جامعة الكرة “تخصص” 2 مليون و400 ألف درهما للعصب الجهوية

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحا خاصة للعصب الجهوية لمساعدتها على مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف بلاغ للجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة وطنيا أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و400 ألف درهما للعصب الجهوية (200 ألف درهما لكل عصبة جهوية)، من أجل مواكبة استئناف منافسات كرة القدم التي تجرى تحت لواء العصب الجهوية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.

وعقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية (visioconférence) مع كل من العصب الجهوية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.

وذكر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالأشواط التي تم قطعها الجهاز الوصي على تسيير اللعبة بعد استئناف تداريب فرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، مشيرا إلى أنها تمر في ظروف جيدة، بعد انخراط جميع مكوناتها لإنجاحها.

وأعلن بلاغ الجامعة انطلاق تداريب الفرق بجميع فئاتها بداية من الأسبوع المقبل، فضلا عن تكوين لجن جهوية برئاسة رئيس العصبة للسهر على التدابير الرياضية والصحية بتنسيق مع السلطات المختصة.

وتحدث بلاغ الجامعة عن المصاحبة المالية للفرق من خلال تخصيص منحة خاصة لاستئناف النشاط الكروي، علاوة على وضع أرقام خاصة بالمكلفين بالتواصل داخل العصب بموقع الجامعة لتسهيل متطلبات الأندية في هذا الشأن.