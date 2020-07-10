لاهاي: السابع من آب المقبل موعدًا للنطق بالحكم في اغتيال الحريري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حدّدت المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان، الجمعة، السّابع من آب/أغسطس المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضيّة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، عام 2005.

وقالت المحكمة، ومقرّها في لاهاي بهولندا، إنها "أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم" في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من "حزب الله" اللبناني يحاكمون غيابيا.

والمتّهمون الأربعة في جريمة الاغتيال هم: سليم عيّاش، وحسن حبيب، وحسين عنيسي وأسد صبرا.

بينما قُتل المشتبه الرئيس مصطفى بدر الدين، القيادي في "حزب الله" اللبناني في سورية عام 2016.