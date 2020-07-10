القدس - بواسطة محمد عز العرب - حدّدت المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان، الجمعة، السّابع من آب/أغسطس المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضيّة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، عام 2005.
وقالت المحكمة، ومقرّها في لاهاي بهولندا، إنها "أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم" في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من "حزب الله" اللبناني يحاكمون غيابيا.
والمتّهمون الأربعة في جريمة الاغتيال هم: سليم عيّاش، وحسن حبيب، وحسين عنيسي وأسد صبرا.
بينما قُتل المشتبه الرئيس مصطفى بدر الدين، القيادي في "حزب الله" اللبناني في سورية عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر لاهاي: السابع من آب المقبل موعدًا للنطق بالحكم في اغتيال الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.