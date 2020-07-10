1504 مصابين جدد بكورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 840 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد منذ منتصف ليل الخميس – الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء الجمعة، ما يرفع عدد الإصابات خلال آخر 24 ساعة إلى 1504.

ووفقًا للوزارة، يرتفع عدد المرضى النشطين إلى 17302 بينما يرتفع عدد المرضى الكلّي إلى 36266.

ويخضع 465 من المصابين للعلاج في المشافي، وتوصف حالات 130 منهم بالخطيرة، بينما توصف حالة 91 منهم بالمتوسّطة. فيما يخضع الآخرون للعلاج في منازلهم أو الفنادق.

ولم يرتفع عدد الخاضعين لأجهزة تنفّس صناعي منذ الأمس، وبقي عند 42 مريضًا.

وتوفي شخصان منذ الأمس، ما يرفع عدد الوفيات الكلّي إلى 351.

وكانت وزارة الصحة قد طالبت المستشفيات في البلاد، أمس الخميس، بالعمل على توفير مناطق آمنة للفحوصات المتعلّقة بالجهاز التنفسي، وللمرضي الذين يُشكُّ في إصابتهم بالفيروس، لتكون بذلك، أقسامَ طوارئ تُشكّل بيئة آمنة للتعامل مع الفيروس، إثر الزيادة الكبيرة في أعداد المُصابين بالفيروس، والعدد الكبير من المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الرعاية المُثلى للمرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا، مع منع انتقال العدوى لموظفي المشافي، أو لمرضى آخرين، لافتةً إلى أنها تدرك العبء الناجم عن زيادة وتيرة العدوى، لكنها واثقة من أن المستشفيات ستكون قادرة على التعامل معها، كما أثبتت من قبل، مُشيرة إلى أنها تعمل على إضافة قوى عاملة إلى المستشفيات.

وعقدت اللجنة الوزارية لمجابهة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، يوم أمس، اجتماعا لإعلان الإغلاق في مناطق عدة، انتهى إلى الإعلان عن مناطق مقيّدة في القدس والرملة وغيرهما، فيما يُحتمل فرضُ بعض القيود على مناطق كاملة أخرى.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أن الأحياء التي سيفرض عليها الحجر في القدس حريديّة، وأن باقي المناطق ليست عربيّة.

وتشير تقديرات وزارة الصحّة إلى وصول عدد المرضى بحالة خطرة إلى مئات خلال 5 أسابيع إن لم تتّخذ إجراءات شديدة.

وبسبب أن غالبية المصابين بفيروس كورونا مؤخرًا من الشباب، لا تظهر عليهم أعراض المرض ويلتقون بمسنين دون أن يعرفوا أنهم مصابين، ما يؤدّي إلى إصابة المسنّين، بحسب تحذيرات مسؤولي الوزارة.

وتقول مصادر في وزارة الصحّة إن الارتفاع حاد في الإصابات إلى درجة أنه لا حاجة إلى الإعلان عن "مناطق مقيّدة" جديدة، بسبب أن عدد البلدات التي تشهد ارتفاعا كبير جدًا، ما يصعّب جدًا إمكانيّة كبح انتشار موضعي للفيروس.

ودخلت صباح أمس، التقييدات على استخدام المواصلات العامة وعدد المسافرين بالحافلة وإلزامهم باستعمال الكمامات، فيما ستعمل المواصلات حتى العاشرة ليلا، وذلك في ظل تسجيل معدلات قياسية للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، فيما تفحص لجنة وزارية إمكانية فرض إغلاق كامل أو جزئي على 9 بلدات.

ووفقا للتقييدات التي أقرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، يسمح بسفر 32 راكبا في الحافلة في خط داخل المدينة، و30 راكبا في الخطوط بين المدن، و50 راكبا في الحافلات الطويلة.

كما يحظر بموجب التقييدات تشغيل المكيف الهوائي في الحافلات، وينبغي فتح نوافذها. وكانت وزارة المواصلات طالبت بإلغاء القرار بشأن تشغيل المكيف الهوائي، لكن وزارة الصحة رفضت ذلك.

ووسط التقييدات وتعليق التسهيلات وحظر التجمهر وإغلاق القاعات واقتصار المشاركة في المناسبات والأفراح والحفلات على 20 شخصا وفرض تقييدات على دور العبادة، تتجه الحكومة إلى فرض إغلاق كامل أو جزئي على 9 بلدات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.