ثغرة في "فيسبوك" تعطل بعض التطبيقات المشهورة في أجهزة "آبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعذر استخدام تطبيقات رائجة عدة بينها "سبوتيفاي" و"بنترست" و"نيويورك تايمز" على أجهزة "آبل" بصورة مؤقتة اليوم، الجمعة، بسبب ثغرة معلوماتية في شبكة "فيسبوك".

وقال متحدث باسم "فيسبوك" لوكالة فرانس برس إن "تغييرا في الترميز تسبب بعطل في تشغيل تطبيقات تعمل بنظام 'آي أو أس' (لأجهزة "آبل") وتستخدم عدة تطوير البرمجيات المطورة من فيسبوك". وأضاف المتحدث "حددنا سريعا المشكلة وحليناها. نعتذر عن أي مشكلة تسببنا بها".

وأقرت الشبكة الاجتماعية عبر موقع مخصص لمطوري المعلوماتية، بوجود مشكلات تقنية تؤثر على تشغيل بعض الخدمات.

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وقد أفاد مستخدمون خصوصا عن تعذر إطلاق تطبيقات عبر هواتف "آي فون". وقد استمرت المشكلة لساعات عدة.

وأورد موقع "داون ديتكتر"، الذي يحصي الأعطال والثغرات التقنية لحظة حصولها، معلومات عن ازدياد كبير في المشكلات التقنية في تطبيقات "سبوتيفاي" و"بنترست" و"وايز" و"نيويورك تايمز".

غير أن عدد الأعطال التي جرى الإبلاغ عنها تراجع إلى المعدل الاعتيادي قرابة الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القدس وعادت التطبيقات لتعمل بصورة طبيعية.