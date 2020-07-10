شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:54 مساءً, 10 يوليو 2020 م
المناطق - وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن فريق من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين .
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي : إن الفريق المكون من خبيرين سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا ” كوفيد – ١٩” ، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان ، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى .
وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات، مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها ، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة .
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