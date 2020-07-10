شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائبة بالبرلمان العراقي نتيجة إصابتها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن في العراق اليوم أن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية غيداء كمبش توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وأفادت " وكالة الأنباء العراقية الرسمية "، أن غيداء كمبش التي ترأس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان توفيت اليوم بعد صراع مع مرض كورونا استمر أسبوعين ، مبيناً أن هذه تعُد أول حالة وفاة تصيب أحد اعضاء مجلس النواب العراقي ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " .

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