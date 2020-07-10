شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا العالم": ارتفاع الإصابات إلى 12.3 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 12 مليونا و294 ألفا و672 حالة حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات قامت بجمعها جامعة جون هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء. وتسبب مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، في وفاة 555 ألفا و493 شخصا.

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