شكرا لقرائتكم خبر عن 2848 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت في العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2848 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع اجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 72460 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 2960 حالة, كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي عدد حالات الشفاء إلى 41380 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 28120 مريضا , منهم 404 في العناية المركزة .

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