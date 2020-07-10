شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يبحث مع نظيره الألماني الوضع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أولويات ألمانيا لرئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وناقش الجانبان، سبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة " كوفيد - 19" ، والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الصين، إضافة إلى التباحث حول الخطوات اللازمة لوقف دائم للعنف والتقدم في الحوار السياسي في ليبيا. وأكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالعلاقة عبر الأطلسية، وضرورة استمرار العمل المنسق لمواجهة التحديات العالمية.

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