شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يبحث مع نظيره الألماني الوضع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الجانبان، سبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة " كوفيد - 19" ، والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الصين، إضافة إلى التباحث حول الخطوات اللازمة لوقف دائم للعنف والتقدم في الحوار السياسي في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالعلاقة عبر الأطلسية، وضرورة استمرار العمل المنسق لمواجهة التحديات العالمية.
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