أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، بشأن الحريق قرب منفذ زرباطية في محافظة واسط.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحريق اندلع داخل كراج تابع لمحافظة واسط ومن يعمل فيه تابع للمحافظة ويبعد عن المنفذ مسافة 3 كم".
وأضافت أنه "تم السيطرة على الحريق من قبل فرق الاطفاء"، مؤكدة أن "الخسائر مادية فقط".
وأضافت أنه "تم السيطرة على الحريق من قبل فرق الاطفاء"، مؤكدة أن "الخسائر مادية فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية توضح بشأن الحريق قرب منفذ زرباطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.