المنافذ الحدودية توضح بشأن الحريق قرب منفذ زرباطية

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحريق اندلع داخل كراج تابع لمحافظة واسط ومن يعمل فيه تابع للمحافظة ويبعد عن المنفذ مسافة 3 كم".

وأضافت أنه "تم السيطرة على الحريق من قبل فرق الاطفاء"، مؤكدة أن "الخسائر مادية فقط".

