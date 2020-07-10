حركة سياسية تزوّد مصابي كورونا في بغداد بقناني الاوكسجين

أعلنت حركة "البشائر" الشبابية، الجمعة، عن تزويد مصابي فيروس كورونا في بغداد بقناني الاوكسجين.
وقال مسؤول الحملة حازم البزوني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهدف من هذه المبادرة مساعدة الأسُّر التي يتعّذر عليها الحصول على قناني الاوكسجين وذلك اسهاماً منها في توفير هذه المادة للمصابين".
وأضاف البزوني، أن "مواجهة جائحة كورونا تحتاج للمزيد من التكاتف وتضافر الجهود بين الجميع، لاسيما وان ابناء حركة البشائر يُسّخرون جهودهم لمساندة ومعاضدة القطاع الصحي في أزماته كافة لحين القضاء على فايروس كورونا".
وأضاف البزوني، أن "مواجهة جائحة كورونا تحتاج للمزيد من التكاتف وتضافر الجهود بين الجميع، لاسيما وان ابناء حركة البشائر يُسّخرون جهودهم لمساندة ومعاضدة القطاع الصحي في أزماته كافة لحين القضاء على فايروس كورونا".
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