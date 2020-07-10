احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي.. قطع للطرقات وحرق للإطارات وسط الكوت

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المواطنين أقدموا، اليوم، على قطع عدد من الطرقات وحرق الإطارات أمام مديرية توزيع الكهرباء وسط مدينة الكوت".

وأضاف أن "ذلك جاء احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي في محافظة واسط".

