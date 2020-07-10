بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق التهم تسع عجلات في منفذ زرباطية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، السيطرة على حريق التهم تسع عجلات في منفذ زرباطية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في قضاء بدرة التابع الى محافظة واسط وبمشاركة ثمانية فرق اطفاء وبالتعاون مع شركة كاز بروم النفطية تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بتسع عجلات نوع تريلة حمل سبعة منها مع العربة واثنان منصة السائق(رأس المركبة)".



وأضافت أنه "تم إخماد النيران ومنع انتشارها للعجلات المجاورة والتي يبلغ عددها قرابة 2500 عجلة في منفذ زرباطية الحدودي تحديداً"، مبينة أنه "تم انهاء الحادث دون تسجيل خسائر او اصابات بشرية".

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