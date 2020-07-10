النجف تعلن تحويل مدينة الصدر الطبية الى مركز عزل لمصابي كورونا

اعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي ، الجمعة، عن تحويل مدينة الصدر الطبية الى مركز عزل لمصابي كورونا.
وقال الكندي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تحويل مدينة الصدر الطبية الى مركز عزل لمصابي كورونا بعد امتلاء جميع مراكز العزل الصحي في المحافظة".
واضاف انه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، سيستقبل قسم طوارئ الصدر باستقبال المصابين بالجائحة".
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