ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص ( 12054) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (661090)".وأضافت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2848) اإصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 458بغداد / الكرخ 422مدينة الطب 97النجف الأشرف 194السليمانية 189أربيل 106دهوك 3كربلاء 80كركوك 152ديالى 91واسط 496البصرة 122ميسان 76بابل 91الديوانية 91ذي قار 78الأنبار 9المثنى 45نينوى 23صلاح الدين 25".

وأشارت إلى "شفاء: 1878 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 306

بغداد الكرخ 218

مدينة الطب 8

النجف 72

السليمانية 10

أربيل 54

كربلاء 114

كركوك 103

ديالى 90

واسط 152

البصرة 99

ميسان 211

بابل 64

الديوانية 85

ذي قار 95

الأنبار 24

المثنى 132

نينوى 25

صلاح الدين 16 ".

وتابعت، أنه تم تسجيل "78 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 3

السليمانية 8

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 6

واسط 2

البصرة 9

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 5

ذي قار 12

الأنبار 1

نينوى 3

المثنى 1

صلاح الدين 1 ".

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 72460، ومجموع حالات الشفاء : 41380، والراقدين الكلي: 28120، والراقدين في العناية المركزة: 404، ومجموع الوفيات: 2960".