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قائد المعركة ضد كورونا بالصين يعلن انتهاء تفشي الفيروس في البلاد

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أعلن زانج وينهونج قائد المعركة ضد ، الجمعة، أن تفشي الفيروس المستجد في البلاد "انتهى بالفعل".
وقال وينهونج، خلال في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي،"لقد مرت ستة أشهر. في الواقع، انتهى تفشي الفيروس في الصين بالفعل"، موضحا أن جميع الأدوية واللقاحات التي طورها باحثون صينيون ضد سيتم استخدامها في المستقبل.

وجاء تصريحه في الوقت الذي أبلغت فيه الصين عن تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم الجمعة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 83.581 حالة.

كما ظهرت مخاوف من تفشي مرض جديد في البلاد بعد أن تم تشخيص إصابة أحد الرعاة في شمال الصين بالطاعون الدبلي يوم الأحد، في اليوم نفسه الذي تأكد فيه إصابة مقيم آخر في شرق الصين بحمى الضنك.

كما تأتي تصريحاته بعد أن حذر خبير طبي صيني آخر في ايار من أن فيروس كورونا سيبقى مع البشر لفترة طويلة، ودعا الصينيين إلى تغيير أنماط حياتهم بما يتناسب مع الوضع الطبيعي الجديد، والذي يتضمن المكافحة المنتظمة للفيروسات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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