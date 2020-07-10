قائد المعركة ضد كورونا بالصين يعلن انتهاء تفشي الفيروس في البلاد

أعلن زانج وينهونج قائد المعركة ضد كورونا، الجمعة، أن تفشي الفيروس المستجد في البلاد "انتهى بالفعل".
وجاء تصريحه في الوقت الذي أبلغت فيه الصين عن تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم الجمعة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 83.581 حالة.
كما ظهرت مخاوف من تفشي مرض جديد في البلاد بعد أن تم تشخيص إصابة أحد الرعاة في شمال الصين بالطاعون الدبلي يوم الأحد، في اليوم نفسه الذي تأكد فيه إصابة مقيم آخر في شرق الصين بحمى الضنك.
كما تأتي تصريحاته بعد أن حذر خبير طبي صيني آخر في ايار من أن فيروس كورونا سيبقى مع البشر لفترة طويلة، ودعا الصينيين إلى تغيير أنماط حياتهم بما يتناسب مع الوضع الطبيعي الجديد، والذي يتضمن المكافحة المنتظمة للفيروسات.
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