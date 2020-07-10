بعد أنباء وفاته.. مصدر من عائلة الكوميدي الكريمي يؤكد: لا يزال حيا

نفى مصدر من عائلة الكوميدي، الكريمي، أنباء وفاته، موضحا أن الحادث، الذي تعرض له، أدخله غرفة الانعاش، لكنه لا يزال على قيد الحياة.

وأكد المصدر نفسه، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الحالة الصحية للفنان، محمد بلحجام، المعروف بالكريمي، حرجة، نتيجة الحادث، الذي تعرض له على متن دراجته، التي اصطدمت مع سيارة من نوع بيكوب.

مصادر “اليوم 24” في شيشاوة، أفادت أن الفكاهي الشعبي، الشهير بلقب ”الكريمي”، كان على متن دراجته النارية، قبل أن يصطدم مع “بيكوب” محملة بالبطيخ كانت تسير في الاتجاه نفسه.

وأكدت المصادر ذاتها أن الكريمي أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس، استدعت نقله في حالة غيبوبة إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل في مراكش.

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