العثماني يعلن عن الدخول للمرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي: تشمل دخول المغاربة من الخارج وإعادة فتح المساجد وقرارات أخرى سنعلن عنها- فيديو

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، عن دخول البلاد للمرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي المفروض منذ شهر مارس، بسبب جائحة كورونا.

وقال العثماني اليوم، خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للمغاربة المقيمين بالخارج، إن البلاد نجحت في مواجهة الجائحة في المرحلة الأولى التي شملت فرض الحجر الصحي والثانية التي بدأ فيها تخفيف الحجر الصحي على مرحلتين، واصفا تدبير المرحلة بـ”النجاح الكلير”.

وأوضح العثماني أن البلاد ستدخل الآن المرحلة الثالثة من مواجهة الوباء، وهي المرحلة الاي تشمل قرار إعادة فتج المساجد، مؤكدا على أن هذه الرارات مرتبطة بالظروف الصحية، وتتم بأفق حفظ الصحة العامة.

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وآكد العثماني، إن هذه المرحلة، هي التي تشمل كذلك السماح للمغاربة بالخارج بالعودة لأرض الوطن، كما أنها ستشمل قرارات أخرى، قال أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

ويقول رئيس الحكومة، أنه إذا نجح المغرب في تدبير هذه الجائحة، فإنه سيبقى من التجارب الرائدة في تدبير مواجهة كورونا، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية “وهي كبيرة جدا”.