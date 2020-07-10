الفنان عبد الجبار الوزير في حالة صحية متدهورة..ابنه: دخل في غيبوبة متقطعة

تدهورت الحالة الصحية للفنان عبد الجبار الوزير، إذ دخل في غيبوبة متقطعة، بعد أيام، أمضاها في حالة صحية مستقرة أعقبت غيبوبة أولى.
وقال أحمد ابن الفنان المراكشي، عبد الجبار الوزير، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، صباح اليوم الجمعة: الوالد كيغيب، وكايعاود يفيق، ولكن كيقول غير شي كلمات، وكيعاود يترخا ويمشي.. هادي هي الحالة ديالو، حاليا”.
ويعاني أيقونة الكوميديا المراكشية مضاعفات داء السكري، إضافة إلى معاناته مع أمراض الشيخوخة، وقد ولج المصحة، قبل أيام، واستقرت حالته، قبل أن تعود إلى التدهور.
وغاب عبد الجبار الوزير، منذ سنوات، عن العالم الفني، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية، وهو الذي يملك مسيرة فنية تمتد إلى أزيد من 60 سنة، قدم فيها العديد من الأعمال المسرحية، والتلفزية.
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