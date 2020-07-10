قطع أشجار الأمازون يبلغ رقمًا قياسيًا في 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغت عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون مستوى قياسيا مع تسارع بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة عينها من 2019، على ما أعلن المعهد الوطني للبحوث الفضائية اليوم الجمعة.

وطاولت هذه العمليات 3069 كيلومترا مربعا من المساحات الحرجية، وهو الرقم الأعلى منذ بدء جمع هذه البيانات وفق المعهد.

وفي حزيران/يونيو الذي يشكل انطلاق موسم الجفاف والحرائق، طاولت عمليات قطع الأشجار مستوى قياسيا بلغ 1034 كيلومترا مربعا، أي بارتفاع تقرب نسبته من 11%.

(أرشيفيّة أ. ب.)

وتتعرض البرازيل لانتقادات دائمة من بلدان عدة وناشطين بيئيين على خلفية عمليات إزالة الأحراج والحرائق الهائلة التي تفتك سنويا خلال موسم الجفاف بأكبر غابة مدارية في العالم.

وكشف نائب الرئيس البرازيلي، هاميلتون موراو، يوم أمس، الخميس، أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الدولية ربطوا مشاركتهم في مشاريع لحماية البيئة بتسجيل "نتائج" في المعركة ضد عمليات قطع الأشجار. وأكد موراو "ليس صحيحا أننا نقضي على الغابة لإنتاج الأطعمة".