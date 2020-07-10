شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا : يجب تفتيش سفينة النفط “صافر” الراسية قبالة الشواطي اليمينة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:13 مساءً, 10 يوليو 2020 م المناطق - واس دعت الحكومة البريطانية اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط “صافر” الراسية قبالة شواطئ اليمن.

وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.

وأضافت “يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط”.

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