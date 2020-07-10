شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم تمديد "طوارئ كورونا" حتى نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة عن احتمالات تمديد الحكومة حالة الطوارئ المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) إلى ما بعد المهلة النهائية التي تنتهي في 31 يوليو .

وقال كونتي للصحفيين في فينيسيا: "لا يجب ان يتفاجأ أحد ولكننا متجهون صوب تمديد حالة الطوارئ".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة لاستامبا أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 31 يناير لخمسة أشهر أخرى حتى 31ديسمبر.