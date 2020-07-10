شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم تمديد "طوارئ كورونا" حتى نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال كونتي للصحفيين في فينيسيا: "لا يجب ان يتفاجأ أحد ولكننا متجهون صوب تمديد حالة الطوارئ".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة لاستامبا أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 31 يناير لخمسة أشهر أخرى حتى 31ديسمبر.
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