شكرا لقرائتكم خبر عن سقطت بصاروخ.. هولندا تقاضي روسيا بشأن "الطائرة الماليزية" والان نبدء بالتفاصيل
لقي نحو 300 شخص على متن الطائرة، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، حتفهم عندما سقطت بصاروخ، قال فريق استقصائي بقيادة هولندا إنه انطلق من روسيا. وكان أغلب الضحايا هولنديين.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان إعلان الدعوى: "في ظل هذه الشكوى الرسمية، تدعم هولندا كل ضحايا /إم إتش /17 البالغ عددهم 298 من 17 جنسية مختلفة وأقاربهم".
رفضت روسيا المزاعم بأنها قدمت الصاروخ لمجموعة متمردة موالية لها تقاتل الجيش الأوكراني للسيطرة على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.
وفى عام 2018، توصلت هولندا إلى أن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة و"تعتقد أنه من المهم التحدث مع روسيا في سياق مواصلة المساءلة الرسمية".
وجاء في البيان أن الإجراءات القانونية "ترمي إلى التوصل إلى حل يقتص للمعاناة والأضرار الهائلة الناتجة عن إسقاط طائرة الرحلة /إم إتش /17".
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