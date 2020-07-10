شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوفينيا» تنتقد الحوثي وتحذر من كارثة بسبب خزان «صافر» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن غير المقيم في سلوفينيا هيثم شجاع الدين مع رئيس دائرة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السلوفينة ناتاليا المناسور.
وأكدت المسؤولة السلوفينية استعداد بلادها لمساعدة اليمن في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل المتضررين منها، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي اللقاء أعرب السفير شجاع الدين عن تقدير الحكومة اليمنية لسلوفينيا ومشاركتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في يونيو الماضي.
كما أشار السفير إلى منع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ورفضها السماح لفريق الأمم المتحدة لتقييم أضرار خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى.
وبحث الجانبان في اللقاء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن ومركز دعم الأمن الإنساني في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل المتضررين منها.
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