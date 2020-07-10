ماليزيا تستجوب صحفيين بـ"الجزيرة" حول وثائقي "مفبرك"

استجوبت الشرطة الماليزية، الجمعة، ستة صحافيين من قناة "الجزيرة" القطرية، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته مسيء ومفبرك، وملئ بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.



وبثت "الجزيرة" فيلماً وثائقياً زعمت فيه أن ماليزيا مارست التمييز العنصري في تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين عندما اتخذت خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أثار انتقادات واستياء واسع في ماليزيا.

واعتبرت الحكومة، الوثائقي متحاملا وغير دقيق، وتجري الشرطة تحقيقا لتحديد إذا ما انتهكت القناة القوانين ضد الفتنة والتشهير وبث محتوى مسيء.

واستجوبت الشرطة في كوالالمبور، الجمعة، ستة صحافيين من الجزيرة، بينهم رئيس المكتب، ومنتج منفذ ومنتج ومصور، لمدة خمس ساعات.

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وقال رئيس الشرطة الوطنية عبد الحميد بادور، إن الوثائقي يحوي "عناصر فتنة، وسنعطيهم فرصة للشرح"، مؤكدا أن الشرطة تتصرف بشكل "منصف".

وشدد بادور على أن الصحافيين استجوبوا باعتبارهم شهودا وليس مشتبها فيهم، والشرطة تبحث عن مواطن بنغالي ظهر في الشريط.

وتسبب الوثائقي في ردود فعل عنيفة على الإنترنت في ماليزيا، وطالب وزير الدفاع القناة بالاعتذار، وقال إن اتهامات العنصرية والتمييز ضد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق غير حقيقية.