إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بالضفة الغربية.

وشيع المئات من الفلسطينيين الشهيد إبراهيم أبو يعقوب، 34 عاما، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفل حارس في شمالي الضفة الغربية مساء الخميس.

وردد الفلسطينيون الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم الإسرائيلي ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

وقالت السلطة الفلسطينية إن "أبو يعقوب" كان يسير بالبلدة عندما اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وعلى صديق له أصيب بجروح.

ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قالت إنهما كانا يعتزمان إلقاء زجاجة حارقة على الجنود.





وتخلل الجنازة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "أصيب شاب 24 عاما برصاصة مطاطية اخترقت صدره خلال مواجهات مع الاحتلال في كفل حارس بمحافظة سلفيت، وأدخل إلى غرفة العمليات بمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، ووضعه مستقر".





Advertisements

كما أصيب 8 فلسطينيين في مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ"الخليج 365": "تنوعت الاصابات بين قنابل صوتيه وحروق وكسور ورضوض وضرب بالبنادق".

ونظم الفلسطينيون مسيرة رددوا خلالها الهتافات المنددة بالاحتلال ومخطط الضم الإسرائيلي.

ومن بين المصابين رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين وأمين سر حركة "فتح" بالبلدة عمار ياسين ونائب أمين سر حركة "فتح" في البلدة مهيوب شولي.





على صعيد متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدة كفر قدوم في شمالي الضفة الغربية.

وشارك العشرات من الفلسطينيين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاحتلال ومخططات الضم الإسرائيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المشاركين بالمسيرة.





وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بعد إعلان إسرائيل قرارها ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية رغم الاحتجاجات الفلسطينية والعربية والدولية.