فرنسا تفكك مخيما مؤقتا في كاليه لأول مرة منذ شهور

فككت الشرطة الفرنسية مخيما مؤقتا في مدينة كاليه الساحلية شمال البلاد، الجمعة، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها خلال الشهور الماضية.



ومنذ تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا، وإعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي بدأ المهاجرون في التوافد على كاليه مجددا أملا في الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي.

وقالت السلطات المحلية في بيان:إن " نحو 519 شخصا يعيشون في المخيم نُقلوا بالحافلات إلى عدة مراكز استقبال فيما تم اعتقال 20 شخصا لا يتمتعون بوضع قانوني ونقُلوا إلى مراكز احتجاز."

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وبدأ تفكيك المخيم في وقتن مبكر من صباح الجمعة، وانتهى بحلول الظهيرة، وأضافت السلطات أن الأمر جرى بهدوء.

ووفقا لجمعيات خيرية تساعد اللاجئين كان هناك نحو 1200 مهاجر في كاليه معظمهم من السودان وإريتريا وأفغانستان وإيران.

ومنذ تفكيك مخيم ضخم في كاليه العام 2016، كان يؤوي ما يصل إلى تسعة آلاف شخص، تفرق المهاجرون في عدة مخيمات معظمها في ضواحي كاليه.