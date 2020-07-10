ليبيا .. قتلى وجرحى في إشتباكات بين ميليشيا طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
تواصلت اشتباكات بين فصيلين من ميليشيات طرابلس الليبية، لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت شرارتها بصراع للسيطرة على محطة وقود في منطقة جنزور، قرب مقر البعثة الأممية.
وأمس، قتلت ميليشيا ”فرسان جنزور“، محمد ومحمود فكار، الأخوين القياديين في ميليشيا ”ثوار طرابلس“، لتندلع مواجهات بين الكتيبتين التابعتين لحكومة الوفاق، طوال الليل، وفق ما ذكر موقع إرم نيوز .
وردت ميليشيا ”ثوار طرابلس“، اليوم الجمعة، باستهداف مركبة مسلحة لميليشيا الفرسان بقنبلة يدوية، وفق الضابط بمديرية أمن جنزور محمود الهوني.
وأشار الهوني إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين وإصابة مسلح ثالث.
ومنذ أن أعلن الجيش الليبي الانسحاب من مناطق غرب ليبيا، دبت الخلافات بين الميليشيات المنضوية تحت قوات حكومة الوفاق الليبية، في إطار صراع النفوذ.
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