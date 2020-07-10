اليونيسكو توجه تحذير هام إلى أردوغان بشأن آيا صوفيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تحذير هام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية إعلان مسؤولان تركيان أمس أنه من المرجح أن تعلن أعلى محكمة إدارية البلد اليوم الجمعة أن تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934 كان غير قانوني مما يمهد الطريق لإعادته كمسجد.



ونبهت المنظمة، أردوغان من أي محاولة لتغيير هذا المعلم التاريخي الواقع في اسطنبول والذي يعود للقرن السادس.

كما أضافت أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة أيتغييرات قد تقر.

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إلى ذلك، أوضحت اليونسك لوكالة رويترز الجمعة أن آيا صوفيا موضوعة على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة. وتابعت "بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها".

كما أضافت أن "أي تعديل يجب أن تخطر الدولة يونسكو به وأن تراجعه إذا لزم الأمر لجنة التراث العالمي".

إلى ذلك، أشارت اليونسكو إلى أنها عبرت عن مخاوفها للسلطات التركية في عدة رسائل ونقلت الرسالة إلى سفير تركيا لدى المنظمة يوم الخميس. وقالت "نحث السلطات التركية على بدء حوار قبل اتخاذ أي قرار يمكن أن يقوض القيمة العالمية للموقع".

يشار إلى أن الموقع المدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمي حظي بشأن كبير في كل من الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية وهو اليوم أحد أكثر المعالم الأثرية زيارة في تركيا.