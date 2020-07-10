كيف تستفيد من تعليمات "رفع الحظر وإلغاء القوائم السلبية" بالبنوك؟ (س وج)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

نشرت شركة أي سكور للاستعلام الائتماني على موقعها الإلكتروني بعض الاسئلة والأجوبة ردا على تساؤلات العملاء حول تعليمات البنك المركزي بخصوص القوائم السلبية والحظر.

وأصدر البنك المركزي تعليمات في شهر أبريل الماضي بإلغاء القوائم السلبية والحظر على الأفراد والشركات، بهدف التيسير عليهم وإعادة تعاملاتهم مع الجهاز المصرفي بما يفيد نحو 8 آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، رغم عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.

1 - ماهي أهم قرارات البنك المركزي؟

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلغاء القوائم السلبية والحظر المشروط للأفراد والشركات مع رفع حظر التعامل معهم طبقاً لقرار البنوك بعد الدراسة الإئتمانية وخفض مدد الإفصاح على البيانات بعد سداد العميل.

2 - ما الغرض والأهداف من التعليمات والقرارات الصادرة؟

الغرض منها التيسير على العملاء وإعادة التعامل مع القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

3 - ما مدى استفادة الشركات من تلك التعليمات؟

طبقاً للقرارات الصادرة سيتم إلغاء كافة أنواع الحظر (المطلق والمشروط) من على التقارير الائتمانية للشركات وإطلاق حريه التعامل معهم طبقا لتقييم الجدارة الائتمانية بعد الدراسة الائتمانية من البنوك.

4 – ما هي فترات الإفصاح الجديدة الخاصة بقوائم العملاء غير المنتظمين؟

عند قيام العميل بسداد كامل المديونية سيتم عرض المعلومة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ السداد. وفى حالة السداد في إطار تسوية سيتم عرض المعلومة لمدة سنة من تاريخ الإنتهاء من التسوية.

5 - هل ستنعكس التعليمات الجديدة على التقييم الرقمي للعميل؟

نعم التقييم الرقمي سيتم احتسابه على مدى الانتظام في آخر 18 شهر في حالة ان الإئتمان مازال قائم وساري، ولو تم غلق الائتمان سيتم احتساب التقييم على مدة الانتظام لآخر 24 شهر فقط.

6 - إلى متى تبقى المشكلة ظاهرة في التقرير الإئتماني؟

في حالة التسهيلات المغلقة وسداد المديونية كاملة سيتم عرضها لمدة 6 شهور من تاريخ إغلاقها وبعد ذلك تحذف من على التقرير الائتماني .

وفى حالة إغلاق التسهيل وتم عمل تسوية وتم الانتهاء منها سيتم عرضها لمدة سنة واحدة من تاريخ إغلاقها وسدادها وبعدها سيتم حذفها من على التقرير الإئتماني.

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والتسوية هي قيام البنك – في إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم- بالتفاوض مع عميلة وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد والعمولات المستحقة، أو تخفيض سعر العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم.

7 - ما هو موقف العملاء غير المنتظمين في السداد ومديونيتهم أقل من 1000 جنيه؟

التعديلات تشمل تنقية البيانات الخاصة بالمديونيات أقل من 1000 جنيه و يتم حذف تلك البيانات من خلال البنوك وما يترتب عليها من آثار سلبية . ( 218 ألف عميل مستفيد )

8 - كيف أحصل على نسخة من التقرير الإئتماني؟

يمكن للعملاء التقدم للبنوك التي يتعامل معها وطلب الحصول على تقرير الاستعلام الذاتي بعد ملئ النموذج الخاص بطلب استخراج التقرير.

9 – كيف يمكن تقديم شكوى على محتوى التقرير الإئتماني؟

للعميل الحق في تقديم شكوى بالجهات المتعامل معها أو التقدم مباشرة إلى مقر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والخدمة تقدم مجانا بدون أي رسوم طبقا لقواعد البنك المركزي المصري (ودون الحاجة إلى وسيط (

10 - ما هو التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية؟

التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية هو مؤشر رقمي يتراوح قيمته بين 400 إلى 850 درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل طبقا لمدى انتظامه في سداد المستحقات وارتفاع درجة المؤشر يعبر عن مدى انتظام العميل في السداد.

11 - كيف يمكنني الحصول على تقييم رقمي جيد والمحافظة عليه؟

للحصول على تقييم رقمي جيد ينصح بالآتي: دفع الالتزامات في المواعيد المحددة وعدم التأخير، سداد الديون بدلاً من تجاهلها، لا تحصل على بطاقات إئتمانية كثيرة لا تحتاج إليها، حافظ على أن تكون أرصدة بطاقات الائتمان منخفضة.

12 - ما هي العوامل التي تؤثر على التقييم الرقمي؟

نمط المدفوعات السابقة (مدى الانتظام في السداد)، الديون المستحقة، مادة التاريخ الائتماني، وأنواع الائتمان الممنوحة.

13 - ما هي فترات الإفصاح الخاصة بعملاء جدولة المديونية؟

يتم الإفصاح عن جدولة المديونية القائمة للعميل بالتقرير الائتماني لحين قيام العميل بسداد آخر قسط متفق عليه مع البنك.

وعند قيام العميل بسداد آخر قسط مستحق بالجدولة يتم الإقرار عن العميل بسداد المديونية في إطار الجدولة ويتم عرضها على التقرير الائتماني كبيان تاريخي لمده ستة أشهر من تاريخ سداد آخر قسط مستحق بالجدولة.

والجدولة هي قيام البنك بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك عند الجدولة وألا يقل سعر العائد مستقبلاً بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم.

ويتم ذلك في إطار هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذي يواجه ظروفاً خارجة عن إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة.