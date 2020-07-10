غرق 5 أشخاص في شواطئ الإسكندرية.. وشهود عيان: "بلاغات عن آخرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الجمعة، بشواطئ "النخيل" و"لوران" في الإسكندرية، وذلك بعد تسللهم للاستحمام بمياه البحر بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد 3 أشخاص بشاطئ النخيل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري بمعداتها إلى موقع البلاغ.

وقال مصدر أمني - رفض نشر اسمه - إنه جرى انتشال جثتين من مياه البحر، مشيرا إلى أنه لا يزال البحث جاريا عن جثة الشخص الثالث بعدما جرفتها الأمواج.

Advertisements

وفي سياق متصل، لقي شابين آخرين مصرعهما غرقا في منطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ لوران شرقي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثة أحدهما.

ووفقا لشهود عيان يوجد عدد من البلاغات عن وجود غرقى آخرين في شواطئ النخيل وأبو قير ولوران جارى فحصها.

حُرر عن ذلك محاضر في أقسام شرطة العامرية أول والرمل أول، وجرى نقل الجثث للمشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.