مجلس الشيوخ.. بدء فحص المرشحين طبيًا في مستشفى كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الجمعة، بدء الكشف والفحوصات الطبية لمرشحي مجلس الشيوخ، بداية من باكر السبت، وفق توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تمهيدًا لحصول المرشح على الشهادة الطبية، لإرفاقها ضمن المستندات المطلوبة للترشح.

أكد مدير مستشفى كفر الشيخ العام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى رفع حالة الطوارئ في المستشفى، استعدادًا لاستقبال مرشحي مجلس الشيوخ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء توقيع الكشف والفحوصات الطبية على المرشحين، حفاظًا على الصحة العامة، بناء على توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة في كفر الشيخ.

وقال عبد السميع، إن مراحل إجراء الكشف الطبي على المرشح، تبدأ بتسديده الرسوم المقررة في مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وبعدها يتوجه للقومسيون الطبي بإيصال تسديد مبلغ الرسوم، ويخضع لعدها لتحليل المخدرات بالمعمل الإقليمي للدم، وبعض الفحوصات في المستشفى تتعلق بمجال الباطنة، وترسل نتيجة التحاليل في مظروف مغلق للقومسيون حتى يحصل كل مرشح على شهادته "لائق أو غير لائق طبيًا".