واشنطن تعلن إنسحابها رسميًّا من منظمة الصحة العالميّة

صرّح ستيفان دوغاريك، المتحدّث الرسمي بإسم الأمم المتّحدة في بيان له، أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة أبلغت أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتّحدة بإنسحابها رسميّا من المنظّمة إعتبارا من السادس من جويلية 2021

وأكّد أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة تلقّى مؤخّرا رسالة من الولايات المتّحدة تبلغه بهذا القرار

ومن جهتها، أوضحت منظّمة الصحة العالميّة أنّها تلقّت تقارير عن إبلاغ الولايات المتّحدة الأمين العام للأمم المتّحدة رسميّا بانسحابها من المنظّمة

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وأضافت "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة"، حسب صحيفة البيان

والجدير بالذكر أنّ الولايات المتّحدة طرف في دستور منظّمة الصحة العالميّة منذ 21 جوان 1948 .