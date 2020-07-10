العراق: العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان مقتضب للقيادة: "تمكنت القطعات الأمنية من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة"، وأضاف: "تم تفكيكه ورفعه بدون حادث". الأمنية من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة"، وأضاف: "تم تفكيكه ورفعه بدون حادث". يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى استهداف بصواريخ الكاتيوشا من قبل "مجهولين"، وعلى الأغلب تكون هذه الصواريخ موجهة باتجاه السفارة الأمريكية.

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