قطر تخفض رواتب مئات المغاربة العاملين لديها

فوجئت مجموعة من المغاربة العاملين لدى وزارة الداخلية القطرية، بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30 في المائة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هسبريس" المغربية، عمدت وزارة الداخلية القطرية، في ظل تداعيات أزمة "كوفيد 19"، إلى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة، في حين لم تخفض

رواتب أفراد الشرطة القطريين، ما خلف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

وأفاد شرطيون مغاربة بأن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالي 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي، علما أن

Advertisements

رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.

وقالت الصحيفة ، إن الداخلية القطرية رفضت تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائماً أم مؤقتاً.

ويشتغل مئات المغاربة لفائدة وزارة الداخلية القطرية، خصوصًا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب. ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالي 1800 شرطي.