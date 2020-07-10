تسجيل 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتفاع قياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 63 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز" توفي 990 مصابا بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية. مصابا بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب آخر أرقام وإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 133 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتم تسجيل 3.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء. في الولايات المتحدة، وتم تسجيل 3.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا. وبلغت حصيلة الوفيات حول العالم جراء تفشي الوباء أكثر من 555 ألف حالة وفاة، وتم تسجيل 12.2 مليون إصابة حتى الآن.

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