لافروف:عواقب كورونا تظهر في الاقتصاد وكيفية التواصل بين الناس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد وباء فيروس كورونا المستجد ستستغرق وقتا طويلاً، وأن بعض التغييرات ستعقب ذلك حتما ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ورأى لافروف خلال جلسة على الإنترنت لـ"منتدى قراءات بريماكوف الدولية" حول موضوع "روسيا وعالم ما بعد كورونا"، أن عواقب الوباء اليوم محسوسة في الاقتصادوفي التواصل بين الناس، بدءا من الزيارات الرسمية والمفاوضات وصولا إلى التبادلات الإنسانية والثقافية والتعليمية.
ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن "التقديرات تتماثل في أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق الكثير من الوقت. لا أحد يعرف كم بالضبط، ولا أحد يعرف كيف ستكونهذه الحياة الطبيعية، لكن الجميع متفق على أن بعض التغييرات ستعقب ذلك حتما".
ولفت لافروف إلى أن أجهزة وزارته المختلفة تعرضت لامتحان جدي للغاية، إلا أن المرض "لم يظهر على نطاق واسع وهو ليس بالخطير بشكل حاد. في بعض بعثاتنا الخارجية عانى أيضا أشخاص من آثار الوباء، ولكن ممثلياتنا في الخارج، من دون استثناء، عملت على مساعدة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم خلف الحدود، في وقت كانت فيه الحدود مغلقة".
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