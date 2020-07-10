إسرائيل تعيد إغلاق 5 مدن بسبب تفشي كورونا

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، إعادة إغلاق خمس مناطق كاملة بعد تفشي فيروس كورونا فيها، من بينها مدينة القدس، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها فرضت قيودًا على حرية التنقل في كل من مدينة القدس، وبيت شيمش، والرملة، واللد، وكريات

ملاخي، بعد الارتفاع القياسي لأعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة الإسرائيلية إصابة 1464 في الساعات الأربعة والعشرين الماضية، حتى أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 35500.

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وشددت الوزارة على عدم الخروج أو

الدخول لتلك المدن الخمس، إلا لظروف أو لأسباب ضرورية، منها وجود حالات وفاة، أو الذهاب للطبيب، أو لأسباب طارئة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 550 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.