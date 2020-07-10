تعليق لافروف على كتاب بولتون الفضائحي عن ترامب

قال سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا ، إنه لم يقرأ كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، لكنه اطلع على مقتطفات نشرت منه، ولاحظ أن بعض النقاط واللحظات فيه كانت مزخرفة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال خلال جلسة عبر الفيديو كونفرنس على الإنترنت لمنتدى"قراءات بريماكوف" اليوم: "لم أقرأ مذكرات جون بولتون، ولكن بالطبع قرأت بعض المواضيع المنفردة التي تم تضمينها في هذا الكتاب. حسنا، من الواضح أن بولتون لديه وجهة نظره الخاصة حول العلاقات

الروسية الأمريكية، وكذلك حول المهمة الأمريكية في العالم بأسره بشأن كيفية ارتباط أمريكا بالنظام العالمي وما يجب أن يكون عليه هذا النظام العالمي".

وبحسب الوزير لافروف فإن أي كتاب يخطط له المؤلف يجب أن يحقق أرقام مبيعات جيدة، ولهذا يحتاج إلى إثارة اهتمام القراء، عن طريق تضمينه بعض الموضوعات الساخنة. وأضاف لافروف أنه في أمريكا، يكتب أي شخص تقريبا، بعد أن يخدم

لمدة عام ونصف أو عامين في منصب حكومي، كتابا.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "يترك لضمير جون (بولتون) عرضه للمواضيع، وبشكل عام، إفصاحه عن بعض التفاصيل الحساسة والغريبة في مذكراته، وأترك ​​لضميره الزينة الواضحة لنشاط واشنطن في هذا الموقف أو ذاك".

في كتابه"الغرفة التي حدث فيها هذا: مذكرات من البيت الأبيض"، يصف بولتون عمله في البيت الأبيض خلال عامي 2018 و2019. ويتحدث على وجه الخصوص، بصراحة عن المحادثات رفيعة المستوى التي شارك فيها إلى جانب الرئيس ترامب، بما في ذلك مع روسيا، ويستشهد أيضا ببيانات من بعض الاجتماعات الخاصة في البيت الأبيض التي شهدها كمستشار لترامب.