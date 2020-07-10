تونس تنجح في إحباط 13 عملية هجرة غير شرعية

صرح الحرس الوطني البحري في تونس، اليوم الجمعة، بأنه تمكن من إحباط 13 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا والقبض على 110 مهاجرين تونسيين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشار الحرس في بيان له أن "من بين الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم

طفل (5 سنوات)، و8 أشخاص صادرة بحقهم مذكرات أمنية وقضائية، بينهم واحد صادر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة السرقة، وآخر عليه حكم لمدة سنتين بتهمة اجتياز الحدود البرية خلسة، والسلب".

وأضاف البيان، أنه "تم حجز 3 سيارات ودراجة نارية، ومبلغا ماليا من العملة الأجنبية قدره حولي 4 آلاف يورو، و22 ألف دينار تونسي، بالإضافة إلى 6 مراكب بحرية".

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، إن "النيابة العامة أمرت بتحويل 45 شخصا منهم إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الباقين".